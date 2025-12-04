Petrol Pump ’ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਡ, ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਪਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਾਹਕ

Petrol Pump Fuel Scam: ਫਿਊਲ ਰੀਫਿਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਕਸਰ ਨੋਜ਼ਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਖੇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿਪਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੈਮ
ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਨਾ ਕਰਨਾ:
ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿੁਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੋਜ਼ਲ ਚਾਲੂ-ਬੰਦ ਕਰਨਾ:
ਕੁਝ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਫਿਊਲ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿਪ/ਰੀਮੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ:
ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਚਿਪ ਜਾਂ ਰੀਮੋਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਕੈਮ:
ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ 100, 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਊਲ ਪਾ ਦੇਣਾ:
ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਰੈਗੁਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਮੀਟਰ ਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ' (0) ਚੈਕ ਕਰੋ:
ਫਿੁਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੀਟਰ 0.00 ’ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਬਚੋ:
100, 500 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਬਦਲੇ 420, 530 ਜਾਂ 1150 ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਸੈੱਟ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:
ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਫੇਰੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟੋਕੋ।
ਆਟੋ-ਕਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:
ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕਟ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਟੋ-ਕਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਜ਼ਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।