Baba Vanga Prediction: 2026 ਵਿੱਚ ਮਿੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਦੁਨੀਆ!

Baba Vanga Prediction for 2026: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਵੈਂਗਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਪੂਰਬ’ ਤੋਂ ਉਠੇਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਇਆ
ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ 2026 ਲਈ ਜੋ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ‘ਪੂਰਬੀ ਜੰਗ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਇੱਕ “ਸ਼ਕਤਿਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ” ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਖ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ “ਲਾਰਡ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡ” ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਵਿੱਖਬੇਤਾ ਬਾਬਾ ਵੈਂਗਾ ਦੀ 2026 ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਭੂੰਚਾਲ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"