Baba Vanga Predictions: ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ; ਕਾਸ਼! ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਝੂਠ!

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:03 PM IST

Baba Vanga Predictions: ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ 2026 ਲਈ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਂਗਾ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

1911 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ, ਦਾ 1996 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2026 ਲਈ ਵੇਂਗਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਂਗਾ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਲੀਅਨ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਂਗਾ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਲੀਅਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਦੀ
ਵੰਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

