Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3030082
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Baba Vanga: ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ

Who Was Baba Vanga: ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਹੱਸਮਈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

Baba Vanga: ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ

Baba Vanga: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਨਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਬਾਲਕਨਜ਼ ਦਾ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਕੌਣ ਸੀ?
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 1911 ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਂਜੇਲੀਆ ਪਾਂਡੇਵਾ ਦਿਮਿਤਰੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਤਿਆ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (11 ਅਗਸਤ, 1996), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5079 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਘਨ (1991)—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ—ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਮੌਤ—ਉਸਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2004 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ—ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (2020)—ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
2025 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ,
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ,
ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਕਸਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ?
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਰਹੱਸ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

TAGS

Baba VangaBaba Vanga predictionsWho was Baba Vanga

Trending news

Baba Vanga
Baba Vanga: ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ
ludhiana factory fire
ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ
Amritsar assault
ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, 15–20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Gold-Silver price today
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ; ਜਾਣੋ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ
weight loss
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ ਸਿਰਫ਼ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਫਲ, ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਚਰਬੀ
RBI
ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟੇਗੀ EMI; RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
Sanjauli Mosque Case
संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से नमाज़ रोकने की अपील की
Himachal Weather
हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा, ऊपरी इलाकों में बारिश-बर्फबारी के संकेत
Inderjit Singh Perry murder case
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
Inderpreet Parry murder case
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ