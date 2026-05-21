हिमाचल के सबसे दुर्गम इलाके बड़ा भंगाल में चुनाव, हेलीकॉप्टर से लौटेंगी मतपेटियां

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में इस बार पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. दूरस्थ इलाके के मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहें, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से यहां विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया है. बड़ा भंगाल में 26 मई को मतदान कराया जाएगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में लोग बड़ा भंगाल की ओर प्रवास कर चुके हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने वहां मतदान करवाने का फैसला लिया है. मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी.

100 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

प्रशासन के मुताबिक बड़ा भंगाल क्षेत्र में 100 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. पंचायत के पांच वार्डों में से चार वार्ड सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अब एक वार्ड सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान कराया जाएगा.

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हर घंटे होगी निगरानी, वीडियोग्राफी भी अनिवार्य

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सैटेलाइट फोन के जरिए हर घंटे पोलिंग अपडेट लिए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

उपायुक्त ने बताया कि इस बार मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग भी करवाई जाएगी. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य सुरक्षित रखना है.

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है. प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है.