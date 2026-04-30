Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3198931
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

66 की उम्र में दूल्हा बने बुजुर्ग, 35 साल की दुल्हन संग रचाई शादी! वीडियो देख लोग रह गए हैरान

हिमाचल के बंजार में 66 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 साल की युवती से शादी रचाई. शादी के बाद दोनों का नाटी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:45 PM IST

Trending Photos

66 की उम्र में दूल्हा बने बुजुर्ग, 35 साल की दुल्हन संग रचाई शादी! वीडियो देख लोग रह गए हैरान

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल से एक अनोखी शादी की खबर सामने आई है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां 66 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 साल की युवती से विवाह रचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शादी के बाद दोनों का खुशी से नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार बंजार क्षेत्र के थरिम्बला गांव निवासी 66 वर्षीय सोनी ने सैंज के तरमेहड़ा गांव की 35 वर्षीय युवती के साथ विवाह किया है. दोनों की शादी करीब तीन सप्ताह पहले हुई थी, जबकि हाल ही में थरिम्बला गांव में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया.

रिसेप्शन में साथ थिरके दूल्हा-दुल्हन
रिसेप्शन समारोह के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे का हाथ थामकर पारंपरिक नाटी नृत्य किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने इस अनोखी जोड़ी को शुभकामनाएं दीं और उनके खुशहाल जीवन की कामना की.

Add Zee News as a Preferred Source

अकेलेपन के बाद मिला जीवनसाथी
स्थानीय निवासी और पर्यटन विकास निगम से सेवानिवृत्त डाबे राम चौहान ने बताया कि सोनी लंबे समय से अकेले रह रहे थे. माता-पिता के निधन के बाद वह अकेले जीवन बिता रहे थे, जबकि उनका भाई अलग रहता है. ऐसे में अब शादी के बाद उनके जीवन में नई खुशियां आई हैं.

दुल्हन ने जताई खुशी
दुल्हन ने भी शादी को लेकर खुशी जताई और कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन से बेहद खुश हैं और अपने पति के साथ जीवनभर निभाने का संकल्प लिया है.

बंजार घाटी के लोगों ने इस विवाह को लेकर खुशी जाहिर की है और इसे इस बात का उदाहरण बताया कि जीवन में खुशियां किसी भी उम्र में दस्तक दे सकती हैं।

TAGS

Kullu NewsKullu Viral WeddingHimachal Pradesh

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Amritpal singh News
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Rahul Gandhi
कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू
Sangrur Double Murder News
ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Punjab Cabinet Meeting
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Himachal Weather
हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत लेकिन आंधी-तूफान का खतरा!
Sri Guru Amar Das Prakash Purab
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ
Delhi-Mumbai Expressway Car Fire
ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ
zirakpur news
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
Rajpura Village Incident
15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ