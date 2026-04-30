66 की उम्र में दूल्हा बने बुजुर्ग, 35 साल की दुल्हन संग रचाई शादी! वीडियो देख लोग रह गए हैरान

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल से एक अनोखी शादी की खबर सामने आई है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां 66 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 साल की युवती से विवाह रचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शादी के बाद दोनों का खुशी से नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार बंजार क्षेत्र के थरिम्बला गांव निवासी 66 वर्षीय सोनी ने सैंज के तरमेहड़ा गांव की 35 वर्षीय युवती के साथ विवाह किया है. दोनों की शादी करीब तीन सप्ताह पहले हुई थी, जबकि हाल ही में थरिम्बला गांव में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया.

रिसेप्शन में साथ थिरके दूल्हा-दुल्हन

रिसेप्शन समारोह के दौरान दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे का हाथ थामकर पारंपरिक नाटी नृत्य किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने इस अनोखी जोड़ी को शुभकामनाएं दीं और उनके खुशहाल जीवन की कामना की.

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अकेलेपन के बाद मिला जीवनसाथी

स्थानीय निवासी और पर्यटन विकास निगम से सेवानिवृत्त डाबे राम चौहान ने बताया कि सोनी लंबे समय से अकेले रह रहे थे. माता-पिता के निधन के बाद वह अकेले जीवन बिता रहे थे, जबकि उनका भाई अलग रहता है. ऐसे में अब शादी के बाद उनके जीवन में नई खुशियां आई हैं.

दुल्हन ने जताई खुशी

दुल्हन ने भी शादी को लेकर खुशी जताई और कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन से बेहद खुश हैं और अपने पति के साथ जीवनभर निभाने का संकल्प लिया है.

बंजार घाटी के लोगों ने इस विवाह को लेकर खुशी जाहिर की है और इसे इस बात का उदाहरण बताया कि जीवन में खुशियां किसी भी उम्र में दस्तक दे सकती हैं।