Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

Bank Holiday: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ; RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ

Bank Holiday Next Week: 15 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ; RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ

Bank Holiday: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹਾਲੀਡੇ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਹ ਹਾਰਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਵ, ਜਯੰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

15 ਦਸੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ)
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਇਟਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

18 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰੂਵਾਰ)
ਮੇਘਾਲਯ ਮੇਂ ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਕੀ ਪੁਣ੍ਯਤਿਥੀ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਯ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ।

19 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਾਰ)
ਗੋਵਾ ਮੇਂ ਗੋਵਾ ਮੁਕਤਿ ਦਿਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪਂਜੀ ਖੇਤਰ ਕੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦੇਂਗੇ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।

20 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਨਿਵਾਰ)
ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਲੋਸੁੰਗ/ਨਾਮਸੁੰਗ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਚਲਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਚੂੰਕੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹਿਸੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜੇਰੇਏ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ, ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਲਾਕਰ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੇਨਡੇਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

