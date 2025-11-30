Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3023980
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Bank Holidays December 2025: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ; ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸੂਚੀ

Bank Holidays December 2025: ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

Bank Holidays December 2025: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ; ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸੂਚੀ

Bank Holidays December 2025: ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ।  ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿਵਸ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ,ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਬਰਸੀ,ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ, ਲੋਸੌਂਗ/ਨਮਸੁੰਗ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ/ਇਮੋਇਨੂ ਇਰਾਤਪਾ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

20 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਲੂਸੂੰਗ ਅਤੇ ਨਮਸੂੰਗ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਲੂਸੂੰਗ ਅਤੇ ਨਮਸੂੰਗ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
26 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
27 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

30 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਯੂ ਕਿਆਂਗ ਨੰਗਬਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ
31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਮੋਇਨੂ ਇਰਾਟਪਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

TAGS

Dec 2025 Bank Holiday ListBank Holidays December 2025RBI holiday list Decemberpunjabi news

Trending news

new rules from december 1
ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
Andre Russell surprising decision
ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ
Shiromani Akali Dal
SAD ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ: ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
Srikantayya Umesh death
ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम लेगा करवट; बारिश-बर्फबारी की संभावना, अलर्ट जारी
Chandigarh News
MC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸੈਕਟਰ 53 'ਚ MSW ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਲਾਨ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ: ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
Tarn Taran News
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਨਵੰਬਰ 2025