Bank Holidays: दिसंबर शुरू होने से पहले यहां देखें बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट, फिर निपटाएं जरूरी काम

नई दिल्‍लीः RBI बैंक ने हाल ही में दिसंबर 2021 महीने की बैंकों की छुट्टियों (Bank Holidays) की लिस्ट जारी कर दी है, जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में कुल मिलाकर 12 छुट्टियां हैं. इसलिए ब्रांच जाने से पहले एक बार बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट को जरूर देख लें.

सबसे पहले बता दें कि दिसंबर महीने में बैंकों की 12 छुट्टियों में से 4 छुट्टियां रविवार की होने वाली है. इसी के साथ RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई अवकाश की लिस्ट के मुताबिक यह छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में हैं. लेकिन, बता दें कि यह छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होंगी. RBI की जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे.

यहां देखें बैंक Bank Holidays List:-

3 दिसंबर को पणजी में Fest of St. Francis Xavier वाले दिन बैंक बंद रहेंगे.

5 दिसंबर को Sunday का साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

11 दिसंबर को महीने का Second Saturday होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे.

12 दिसंबर को Sunday का साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

18 दिसंबर को You So So Tham's Death Anniversary पर शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे.

19 दिसंबर को Sunday का साप्ताहिक अवकाश रहेंगे.

24 दिसंबर को Christmas पर आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.

25 दिसंबर को Christmas सभी जगह बैंक बंद रहेंगे.

26 दिसंबर को Sunday का साप्ताहिक अवकाश रहेंगा.

27 दिसंबर को Christmas Celebration की वजह से आइजोल में बैंक बंद रहेंगे.

30 दिसंबर को Yu Qiang Nongbah पर शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे.

31 दिसंबर को New Years Evening पर आइजोल में बैंक बैंक बंद रहेंगे.

