ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

April Bank Holidays List: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
Trending Photos
April Bank Holidays List: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 8 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹੀਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਔਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖੋ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵੀਰਵਾਰ): ਇਹ ਦਿਨ ਮੌਂਡੀ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ): ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
12 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ, ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ੂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬੀਜੂ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਰਤਲਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੁਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੁੱਧਵਾਰ): ਬੰਗਾਲੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਬੋਹਾਗ ਬਿਹੂ, ਵਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਵਸ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਰਤਲਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਈਟਾਨਗਰ, ਕੋਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵੀਰਵਾਰ): ਬੋਹਾਗ ਬਿਹੂ ਕਾਰਨ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੋਮਵਾਰ): ਬਸਵ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਗਰੀਆ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।