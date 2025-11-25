Advertisement
December Bank Closure: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

December Bank Closure: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:38 AM IST

December Bank Closure: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

December Bank Closure: ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ 25 ਨਵੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ (ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ) ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ।

ਕੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ?
ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 

1 ਦਸੰਬਰ - ਰਾਜ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿਵਸ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ (ਬੈਂਕ ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
3 ਦਸੰਬਰ - ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
12 ਦਸੰਬਰ - ਪਾ ਟੋਗਨ ਨੇਂਗਮਿੰਜਾ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਬਰਸੀ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
18 ਦਸੰਬਰ - ਯੂ ਸੋਸੋ ਥਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ) 19 ਦਸੰਬਰ - ਗੋਆ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
20 ਦਸੰਬਰ - ਲੋਸੌਂਗ/ਨਾਮਸੂਂਗ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
22 ਦਸੰਬਰ - ਲੋਸੌਂਗ/ਨਾਮਸੂਂਗ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
24 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (ਬੈਂਕ ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
25 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
26 ਦਸੰਬਰ  - ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ) 27 ਦਸੰਬਰ - ਕ੍ਰਿਸਮਸ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)
30 ਦਸੰਬਰ - ਯੂ ਕਿਆਂਗ ਨੰਗਬਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ (ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ)

