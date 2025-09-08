ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਦਾ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ, MLA ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਵਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ

Sultanpur Lodhi: ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। pocklain machines ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Sultanpur Lodhi: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਢਾਅ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਸੀਹੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। pocklain machines ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4500 ਤੋਂ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ MLA ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ।