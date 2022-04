कच्चा पपीता खाने के गजब के फायदे, जानें और एक बार जरूर आजमाइए

चंडीगढ़- आपने पके हुए पपीते के फायदे तो कई दफा सुने होंगे. आज हम आपको कच्चे पपीते के गजब के फायदे बताएंगे. कच्चा पपीता आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक फल है.

अगर आप वजन घटाने का कोई बेहतरीन तरीका ढूंढ रहे हैं, तो कच्चा पपीता आपके लिए ही है. आप कच्चा पपीता खाकर तेजी से शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटा सकते हैं. यह सिर्फ वेट लॉस में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको कई अन्य फायदे भी देता है.

कच्चा पपीता लीवर को मजबूत बनाता है. पीलिया में लीवर काफी खराब हो जाता है इसलिए इसकी सब्जी या सलाद के रूप में खाने से पीलिया रोगियों को काफी फायदा पहुंचता है.

अक्सर लोग पका हुआ पपीता खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पका पपीता जितना फायदेमंद (Benefits of Papaya in hindi) होता है, उससे भी कहीं ज्यादा हेल्दी होता है कच्चे पपीते का सेवन (Raw papaya benefits in hindi) करना? जी हां, आपने सही पढ़ा, कच्चा पपीता, पके पपीते से दोगुना लाभ पहुंचाता है.

वजन घटाने के लिए खाएं कच्चा पपीता

आपको सुबह ब्रेकफास्ट या लंच व डिनर के बीच में आधा कच्चा पपीते का सेवन करना चाहिए. कच्चे पपीते में पके पपीते से ज्यादा सक्रिय हेल्दी एंजाइम्स होते हैं. यह शरीर को खाने से कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स प्राप्त करने में मदद करते हैं और पाचन बेहतर बनाते हैं. जिससे आपको काफी लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है.

कब्ज से राहत

कच्चे पपीते में मौजूद पैपिन की भरपूर मात्रा प्राकृतिक रूप से कब्ज ठीक करने में बहुत सहायक है. अगर आप इस समस्या से पीडि़त हैं तो कच्चे पपीते को अपनी डाइट में शामिल करें.

त्वचा की खूबसूरती निखारे

हरे पपीते में फाइबर होता है, जो त्वचा से टॉक्सिन्स को अवशोषित करता है। इससे आप मुंहासों, झाइयों व पिग्मेंटेशन की समस्या से बचे रहते हैं। त्वचा के लिए कच्चे पपीते का सेवन बहुत फायदेमंद (Benefits of raw papaya for skin in hindi) होता है।

इंफेक्शन से बचाए रॉ पपाया

कच्चे पपीते और इसके बीजों में विटामिन ए, सी, ई होता है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता (Raw papaya boosts Immunity) को बूस्ट करता है. यदि आपको सर्दी-जुकाम, गले में खराश या अन्य कोई इंफेक्शन हो गया है, तो जरूर खाएं कच्चा पपीता.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.