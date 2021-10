Bharwa Maggi Mirch से चप्पल खाने का खतरा, यूजर्स बोले-सजा देने के लिए लिखी जाए कानून की नई किताब

नई दिल्ली : देश दुनिया में खाने-पीने के शौकीन लोग अक्सर नई रेसिपी तैयार करते रहते हैं. इस दौरान लोग कई बार अजीबोगरीब रेसिपी शेयर कर देते हैं, जिसे देख लोगों का सिर घूम जाता है. भरवां मिर्च की एक ऐसी ही रेसिपी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कहा कि वह भी इस तरह से मिर्च बनाकर देखेंगे तो कई ने भरवां मिर्च बनाने वाले को सजा देने की मांग तक कर डाली.

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें हरी मिर्च में मसालेदार मैगी भरी गई है. वैसे तो मैगी बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को पसंद आती हैम लेकिन मैगी रेसिपी के इस वर्जन को देखकर लोग अपने-अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर में एक आचार बनाने वाली हरी मिर्च के बीच में मैगी की स्टफ देख सकते हैं. मैगी की इस नई डिश को भरवां मैगी मिर्च (Bharwan Maggi Mirch) नाम दिया गया है.

हालांकि ज्यादातर लोग इस रेसिपी को देखकर भड़क गए हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. इसके अलावा कमेंट करते हुए कुछ लोगों ने तो दूसरे अजीबोगरीब मैगी कॉम्बो भी शेयर किए. हालांकि, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इस रेसिपी पर कोई ऐतराज नहीं है.

दरअसल @imcurious__ नाम के यूजर ने यह रेसिपी शेयर की है. इस पर एक यूजर ने लिखा -मुझे पता है कि लोग इसके लिए मुझ पर चप्पल मारेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह रेसिपी वास्तव में कुछ बदलावों के साथ अच्छी हो सकती है. मिर्च में थोड़ा कसा हुआ पनीर, कटा हुआ हरा प्याज और मैगी भरकर ब्राउन होने तक बेक करें और मसालेदार केचप के साथ परोसे.

I know people will throw chappals at me for this, but I think this might actually taste ok with a few changes, roast the mirch, add some grated cheese, sliced green onions & chilli flakes on the Maggi & bake it for few mins. till browned & gooey. Serve with spicy ketchup.

— Savitri Mumukshu - सावित्री मुमुक्षु (@MumukshuSavitri) September 29, 2021