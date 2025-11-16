PNB ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ Alert! 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਤਾ?

PNB KYC update: KYC, ਜਾਂ “Know Your Customer” ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ KYC ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
PNB KYC update: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ KYC 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ KYC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
KYC ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
KYC, ਜਾਂ “Know Your Customer” ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ KYC ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ KYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ KYC ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
PNB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ KYC ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
⦁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ
⦁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
⦁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
⦁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
⦁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ KYC ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
⦁ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ—ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
⦁ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ—ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ/ਗੈਸ ਬਿੱਲ/ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
⦁ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60
⦁ ਹਾਲੀਆ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
⦁ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ)
⦁ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ)