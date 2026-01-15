CBSE ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ...

CBSE Letter Writing Competition: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਪੀਯੂ) 2026 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 2026 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਪੀਯੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ "ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।" ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੀ ਇਨਾਮ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ₹50,000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ₹25,000, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ₹10,000 ਹੈ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ₹25,000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ₹10,000, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ₹5,000 ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।