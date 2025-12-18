Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3045276
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ Apply

WBSSC Recruitment 2025:  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ Apply

WBSSC Recruitment 2025: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ? WBSSC ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 8,477 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ C ਵਿੱਚ 2,989 ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ D, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ 5,488 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?

Add Zee News as a Preferred Source

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ?  (WBSSC Group C and D Vacancy 2025)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, westbengalssc.com 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ, OBC, ਅਤੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹400 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ SC, ST, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹150 ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?  (WBSSC Group C and D Vacancy 2025 How to Apply)
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, westbengalssc.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ WBSSC ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਟੈਬ ਵੇਖੋਗੇ; ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।

ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹22,700 ਤੋਂ ₹26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹20,050 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

TAGS

career news

Trending news

Lung cancer
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ
google
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ Google 'ਤੇ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ
Chandigarh extortion
ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
India vs South Africa
ਕਣਕ ਵੇਚ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਦੇਖਣ ਪੁੱਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ; ਲਖਨਾਊ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
faridkot news
ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
RBI
ਇਸ Bank ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਕੈਸ਼, RBI ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Shiromani Akali Dal
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
Jasprit Bumrah
ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ Video
Himachal Weather
हिमाचल में ठंड का असर तेज ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरा; इस दिन से होगी बर्फबारी
Nidhhi Agerwal mobbed
ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ; ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਅਦਾਕਾਰਾ