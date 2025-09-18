Disha Patani Firing Case: ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ; ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਦੋ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

Disha Patani Firing Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Disha Patani Firing Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਭੇਜਿਆ।
ਉਹ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਅਪਾਚੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ (ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਅਪਾਚੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਨ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਕੁਲ, ਵਿਜੇ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
SSP ਅਨੁਰਾਗ ਆਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CO ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਹਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਾਚੇ ਸਵਾਰ ਅਰੁਣ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਤੀ ਗੋਦਾਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਲੋਹੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਕੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਾਜਿਦਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਤੋਮਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
SSP ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਚਾਰਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਟੈਕਨੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੋਇਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਹਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੋਹਨਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ, ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਵਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧਚਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ।