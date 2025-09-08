ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ; ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿੱਸ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Bigg Boss Flood: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ-19 ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੰਟੇਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਉਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਸ ਬੌਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪੋਹਾ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਰਹਾਨਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਆਖਰੀ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਅਰਜੁਨ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।