ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ, ਲੋਕ ਗਾਯਿਕਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਾਜਨੇਤਾ

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਾਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
Bihar Election Results: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧੀ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਮੈਥਿਲੀ ਖਾਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਧੂਬਨੀ ਤੋਂ ਉਠੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਆਵਾਜ਼
25 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਨੂੰ ਮਧੂਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਨੀਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਪੂਜਾ ਠਾਕੁਰ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ - ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਅਯਾਚੀ ਠਾਕੁਰ - ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
-ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਭਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
-ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਤਮਾਰਾਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਮੈਥਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਨ।
-ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਜੂਨੀਅਰ ਬਿਹਾਰ ਕੋਕੀਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਥਿਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ - ਭੋਜਪੁਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਲੀ - ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।