खगड़िया में एक के बाद एक तीन विस्फोट, 6 बच्चों समेत 14 घायल; तीन की हालत गंभीर

दिल्ली : Bomb Blast : बिहार के खगड़िया जिले में गुरुवार शाम एक के बाद क्या बम फटने से छह बच्चों और पांच महिलाओं समेत 14 लोग घायल हो गए. एक के बाद एक तीन विस्फोट बखरी बाजार बस स्टैंड से सटे रेलवे ट्रैक के पास अस्थायी बस्ती में हुए, जहां मुख्य रूप से कूड़ा बीनने वाले रहते हैं.

खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार के मुताबिक प्राथमिक जांच के अनुसार, कुल 3 विस्फोट हुए, जिनमें से 2 कम तीव्रता के थे. एक चश्मदीद ने दावा किया, कि 20-23 छोटे कच्चे बमों से भरी प्लास्टिक की थैली गिरने से यह धमाका हुआ.

Bihar | 14 people injured in a bomb blast in Khagaria. As per primary probe, a total of 3 blasts took place out of which 2 were of low intensity. An eyewitness claimed, the major blast took place after a cluster of 20-23 small bombs fell on ground: Khagaria SP Amitesh Kumar pic.twitter.com/9vOGHWPxOx

— ANI (@ANI) February 24, 2022