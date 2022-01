Big News : बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 7 की मौत, मुआवजे का ऐलान

नई दिल्‍ली : 2022 के पहले ही महीने में एक और दिल दहलाने वाले हादसा गुरुवार को हो गया. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीती शाम बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे के वक्त ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी और करीब 1200 यात्री सवार थे. हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत और 45 यात्रियों के घायल होने की खबर है.

एक अधिकारी के मुताबिक घटनास्थल से चार शव बरामद किए गए, जबकि तीन की मौर अस्पताल में हो गई. इससे पहले वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ और हरियाणा में पहाड़ी दरकने से कई लोगों की मौत हो गई थी.

बीकानेर से चली गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 15633 (UP) गुरुवार शाम करीब 5.15 बजे जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी के पास पटरी से उतर गई. बताया जा रहा है कि मयनागुड़ी ट्रेन के 34 स्टॉपेज की सूची में नहीं था. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हादसे में ट्रेन के 4 कोच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव हालात का जायजा लेने के लिए जलपाईगुड़ी रवाना हो गए. रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपये और सामान्‍य चोटों वाले यात्रियों के लिए 25 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.

प्रधानमंत्री ने व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे के सिलसिले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की. उन्होंने ट्वीट किया- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

