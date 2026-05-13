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चुनाव से पहले बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 150 पेटी अवैध बीयर बरामद

बिलासपुर में नगर निकाय और पंचायत चुनावों के बीच पुलिस ने ट्रक से 150 पेटी अवैध चंडीगढ़ मार्क बीयर बरामद की. पुलिस को शक है कि शराब का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 13, 2026, 04:12 PM IST

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चुनाव से पहले बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 150 पेटी अवैध बीयर बरामद

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 150 पेटी चंडीगढ़ मार्का अवैध बीयर बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि इस शराब का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था.

जानकारी के अनुसार किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर मंडी भराड़ी चौक के पास पुलिस टीम ने विशेष नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान किरतपुर की ओर से बिलासपुर आ रहे एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर ट्रक से भारी मात्रा में बीयर की पेटियां बरामद हुईं.

पुलिस ने जब ट्रक चालक से शराब से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई जरूरी कागजात पेश नहीं कर पाया. इसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए अवैध शराब जब्त कर ली.

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चुनाव में इस्तेमाल की आशंका
मामले की पुष्टि करते हुए बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि ट्रक से 150 पेटी अवैध बीयर बरामद हुई है. आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस शराब का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जाना था.

जिलेभर में सख्ती और नाकाबंदी
एसपी संदीप धवल ने कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए जिलेभर में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जगह-जगह नाके लगाकर अवैध शराब, मादक पदार्थों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें.

पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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