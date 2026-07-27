/Bilaspur Bus Accident: बाबा बालकनाथ दर्शन को जा रही पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत; 7 घायल

Bilaspur Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस अमृतसर से बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध और शाहतलाई में दर्शन के लिए आई थी. हादसे के समय बस में करीब 35 श्रद्धालु सवार थे. दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.