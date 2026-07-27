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Bilaspur Bus Accident: बाबा बालकनाथ दर्शन को जा रही पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत; 7 घायल

Himachal Bus Accident: बिलासपुर में बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध-शाहतलाई दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हुए हैं. प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:27 AM IST
Bilaspur Bus Accident: बाबा बालकनाथ दर्शन को जा रही पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत; 7 घायल

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