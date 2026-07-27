/Bilaspur Bus Accident: बाबा बालकनाथ दर्शन को जा रही पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत; 7 घायल

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Bilaspur Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस अमृतसर से बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध और शाहतलाई में दर्शन के लिए आई थी. हादसे के समय बस में करीब 35 श्रद्धालु सवार थे. दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि हादसे में दो श्रद्धालुओं की उपचार के दौरान बड़सर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए हैं.
तीन घायलों की हालत गंभीर
प्रशासन के अनुसार, घायलों में तीन श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है. इनमें से एक को बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि दो अन्य को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है. अन्य चार घायलों का उपचार बड़सर अस्पताल में चल रहा है.
हादसे के कारणों की जांच शुरू
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है. घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और प्रभावित यात्रियों व उनके परिजनों को हरसंभव सहायता दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि बस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन की प्राथमिकता घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्य को शीघ्र पूरा करना है. फिलहाल जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.