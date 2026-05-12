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मेहला में मजदूरों का फूटा गुस्सा! 26 हजार वेतन और लेबर कोड वापस लेने की उठी जोरदार मांग

बिलासपुर के मेहला में सीटू के बैनर तले मजदूरों ने चार लेबर कोड के विरोध और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 12, 2026, 06:20 PM IST

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मेहला में मजदूरों का फूटा गुस्सा! 26 हजार वेतन और लेबर कोड वापस लेने की उठी जोरदार मांग

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के मेहला क्षेत्र में चार लेबर कोड के विरोध और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह लागू करने की मांग को लेकर मजदूरों ने Centre of Indian Trade Unions (सीटू) के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की.

इस विरोध प्रदर्शन में मजदूर यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह ठाकुर, कामगार यूनियन के प्रधान रविंद्र कुमार और बिलासपुर सीटू के जिला प्रधान लखनपाल शर्मा सहित कई मजदूर नेता मौजूद रहे.

सभा को संबोधित करते हुए लखनपाल शर्मा ने कहा कि देश इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मजदूरों, किसानों और मेहनतकश वर्ग की समस्याओं की अनदेखी कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का फायदा बड़े कॉरपोरेट घरानों को मिल रहा है, जबकि मजदूर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है.

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उन्होंने कहा कि लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है और लगातार बढ़ती महंगाई ने आम मजदूर का जीवन कठिन बना दिया है. सीटू और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति ने मांग उठाई कि न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह तय किया जाए और चारों लेबर कोड तुरंत वापस लिए जाएं.

प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने विरोध स्वरूप श्रम संहिताओं की प्रतियां भी जलाईं. नेताओं ने दावा किया कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी मजदूर संगठनों द्वारा इसी तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं.

इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सीमा कौशल, कुलबंत ठाकुर, जिला सचिव विजय कुमार और बलवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. नेताओं ने मजदूरों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया.

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