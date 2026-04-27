बिलासपुर में ‘गो सम्मान आह्वान अभियान’ के तहत राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून की मांग

Himachal Cow Protection Law: बिलासपुर में ‘गो सम्मान आह्वान अभियान’ के तहत हिंदू संगठनों और संत समाज ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून, गौशालाओं को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की.
Trending Photos
Bilaspur News: बिलासपुर में ‘गो सम्मान आह्वान अभियान’ के तहत विभिन्न हिंदू संगठनों और संत समाज के प्रतिनिधियों ने गोवंश संरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की. प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीएम) के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर गोवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाई.
ज्ञापन में कहा गया कि Himachal Pradesh की धार्मिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण जीवनशैली में गोवंश का विशेष महत्व रहा है, लेकिन वर्तमान समय में गोवंश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बदलती जीवनशैली, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर भटकने को मजबूर है. इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ रहा है और किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है.
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी नीति बनाए तथा इस दिशा में कठोर कानून लागू किए जाएं. इसके साथ ही गौशालाओं को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत करने, गोवंश से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की भी मांग की गई.
प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि गोवंश संरक्षण को लेकर प्रदेश में मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.