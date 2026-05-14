Bilaspur Missing Cases: बिलासपुर में 136 लोग लापता! महिलाओं और बच्चों के गायब होने से बढ़ी चिंता

Bilaspur Missing Cases: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बढ़ते गुमशुदगी के मामलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के बावजूद अब भी 136 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है. इनमें 69 पुरुष, 63 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं.

चार महीने में 84 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 के बीच जिले के विभिन्न थानों में 84 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें 21 पुरुष, 50 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल थे. बच्चों में 4 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं.

हालांकि विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 62 लोगों को ट्रेस कर लिया है. इनमें 17 पुरुष, 32 महिलाएं और सभी 13 बच्चे शामिल हैं. इसके बावजूद कई लोग अब भी लापता हैं.

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पुराने मामलों सहित आंकड़ा पहुंचा 198 तक

पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2026 तक जिले में कुल 114 लोग पहले से लापता दर्ज थे. इनमें 65 पुरुष, 45 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे।.जब इस साल के चार महीनों में सामने आए 84 नए मामलों को जोड़ा गया तो कुल गुमशुदा लोगों की संख्या 198 तक पहुंच गई.

इनमें से 62 लोगों को ढूंढ लिया गया है, लेकिन फिलहाल 136 लोग अब भी लापता हैं. पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है.

मानव तस्करी समेत कई एंगल पर जांच

पिछले चार महीनों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार इन मामलों के पीछे घरेलू विवाद, प्रेम प्रसंग, परीक्षा में असफलता या फिर मानव तस्करी जैसे कारण हो सकते हैं.

एसपी बोले- हर संभव प्रयास जारी

बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए जिला पुलिस विशेष अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में प्रवासी मजदूरों के परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन बाद में अपने राज्यों में लौट जाने के कारण उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है.

एसपी ने भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द बाकी 136 लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि परिवारों को राहत मिल सके.