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नगर निकाय चुनावों को लेकर बिलासपुर पुलिस अलर्ट, 17 मई के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियां तेज

बिलासपुर में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 09, 2026, 03:33 PM IST

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नगर निकाय चुनावों को लेकर बिलासपुर पुलिस अलर्ट, 17 मई के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियां तेज

Bilaspur News: बिलासपुर जिला में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिए जिलेभर में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं.

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर
पुलिस प्रशासन की ओर से जिले के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की विशेष पहचान की गई है. इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और पुलिस की पैनी नजर हर गतिविधि पर रहेगी.

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जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी और जगह-जगह नाकाबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे.

चरणबद्ध तरीके से तैनात होंगे जवान
इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक Sandeep Dhawal ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के लिए चरणबद्ध तरीके से पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 856 जवान, दूसरे चरण में 772 जवान और अंतिम चरण में 552 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी. इसके अलावा जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बल भी उपलब्ध रहेगा.

अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित
चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था, मतदान केंद्रों की सुरक्षा और बैलेट बॉक्स की निगरानी को लेकर पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया. इस दौरान उन्हें चुनाव ड्यूटी के दौरान सतर्कता, निष्पक्षता और त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.

ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी प्राथमिकता
पुलिस प्रशासन ने स्ट्रांग रूम से लेकर मतदान केंद्रों तक ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए हैं. जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रहे.

बता दें कि बिलासपुर जिले में सदर, नैना देवी और घुमारवीं में नगर परिषद तथा तलाई में नगर पंचायत चुनाव 17 मई को आयोजित किए जाएंगे. प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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