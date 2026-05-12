नगर निकाय चुनाव से पहले बिलासपुर में बड़ा एक्शन! कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुईं EVM मशीनें

Bilaspur Municipal Election: बिलासपुर में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सदर, घुमारवीं, तलाई और श्री नैनादेवी जी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच EVM मशीनें रवाना की गईं.
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Bilaspur News: बिलासपुर में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए नगर परिषद कार्यालय बिलासपुर स्थित स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को चारों शहरी निकाय क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है.
इनमें बिलासपुर सदर, घुमारवीं, तलाई और श्री नैना देवी जी नगर निकाय शामिल हैं. पूरी प्रक्रिया अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर की निगरानी में संपन्न हुई और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों (RO) को सौंप दी गईं.
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत हो रही तैयारियां
अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. प्रशासन का प्रयास है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी रहे.
उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ईवीएम संचालन, मतदान प्रक्रिया और अन्य चुनावी नियमों को लेकर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे.
अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी हुए दिशा-निर्देश
जिला प्रशासन ने चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.