नगर परिषद बिलासपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय: 11 वार्डों के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित

Nagar Parishad Election: बिलासपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. 11 वार्डों में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है. टिकट वितरण को लेकर मंथन तेज हो गया है.
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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में नगर परिषद बिलासपुर चुनाव के सफल संचालन और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के चयन के लिए सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विशेष 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति ने नगर परिषद बिलासपुर के सभी 11 वार्डों में संभावित प्रत्याशियों के चयन और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस भवन में अहम बैठक आयोजित की.
प्रदेश में 17 मई को चार नगर निगम और 51 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं. हालांकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं.
बिलासपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद के 11 वार्डों में चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सात सदस्यीय समिति बनाई है. यह समिति चुनावी प्रक्रिया के समन्वय के साथ-साथ उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी निभाएगी.
समिति में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी
गठित समिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मस्त राम वर्मा, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप, राकेश शर्मा, अब्दुल रहमान, जगदीश चौहान, सीमा चंदेल और प्रीति भाटिया को शामिल किया गया है.
उम्मीदवारों के नामों पर हुआ विचार-विमर्श
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मस्त राम वर्मा ने बताया कि नगर परिषद चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी आवेदनकर्ताओं को बैठक में बुलाया गया था. समिति ने सभी नामों पर चर्चा और विचार-विमर्श कर सहमति के आधार पर एक सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. यह सूची उच्चस्तरीय कमेटी को भेजी जाएगी, जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा.
जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की रणनीति
मस्त राम वर्मा ने कहा कि नगर परिषद बिलासपुर के सभी वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाकर कांग्रेस चुनाव में मजबूत स्थिति बनाएगी.
नगर परिषद चुनावों को लेकर अब बिलासपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है.