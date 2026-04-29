बिलासपुर में पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू, आचार संहिता लागू; 3.14 लाख मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि

Bilaspur News: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा के साथ ही बिलासपुर में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को संपन्न कराए जाएंगे. इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी.

उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में पंचायती राज चुनावों के तहत जिला परिषद के 14 वार्ड, चार पंचायत समितियों के 97 वार्ड और 182 ग्राम पंचायतों के कुल 1140 वार्ड शामिल किए गए हैं.

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ब्लॉकवार पंचायतों का ब्योरा

प्रशासन के अनुसार, सदर विकासखंड में 49 पंचायतें और 311 वार्ड, घुमारवीं में 63 पंचायतें और 403 वार्ड, झंडुत्ता में 45 पंचायतें और 283 वार्ड, जबकि श्री नैना देवी जी विकासखंड में 25 पंचायतें और 143 वार्ड शामिल हैं.

3.14 लाख मतदाता करेंगे मतदान

जिला प्रशासन के मुताबिक, इस बार पंचायती राज चुनावों के लिए कुल 3 लाख 14 हजार 120 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 1 लाख 57 हजार 772 पुरुष और 1 लाख 56 हजार 348 महिला मतदाता शामिल हैं.

ब्लॉकवार मतदाता आंकड़ों में सदर विकासखंड में 80,309, घुमारवीं में 1,18,267, झंडूता में 78,351 और श्री नैना देवी जी क्षेत्र में 37,193 मतदाता दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा अनुपूरक मतदाता सूची में 1,541 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है.

तीन चरणों में होगा मतदान

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 62 और तीसरे चरण में 58 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा.

विकासखंडवार देखें तो घुमारवीं में प्रत्येक चरण में 21-21 पंचायतों में मतदान होगा. सदर ब्लॉक में क्रमशः 17, 17 और 15 पंचायतों, झंडूता में 15-15 पंचायतों और श्री नैना देवी जी ब्लॉक में 9, 9 और 7 पंचायतों में मतदान संपन्न होगा.

उपायुक्त राहुल कुमार ने जिले के सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है.