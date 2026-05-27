बिलासपुर के बामटा पंचायत चुनाव में बड़ी गड़बड़ी! गलत वैलेट बॉक्स खुलते ही मचा बवाल, 4 कर्मचारी सस्पेंड

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है. सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत बामटा में मतगणना के दौरान पंचायत चुनाव की मतपेटी की जगह जिला परिषद और बीडीसी सदस्य की मतपेटी खोल दी गई. मामले का खुलासा होते ही मतगणना केंद्र में हड़कंप मच गया.

घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रेसाइडिंग ऑफिसर सहित चार कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

मतगणना के दौरान सामने आई गड़बड़ी

जानकारी के अनुसार पंचायत बामटा में प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों की मतगणना चल रही थी. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने गलती से पंचायत चुनाव की वैलेट बॉक्स की बजाय जिला परिषद और बीडीसी चुनाव की मतपेटी खोल दी. मामला सामने आते ही वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने देर रात संबंधित मतपेटी को दोबारा सुरक्षित तरीके से सील कर वापस रखा और पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में पूरी करवाई. बताया जा रहा है कि एआरओ की सूझबूझ से मतगणना प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया गया.

जांच के आदेश, लापरवाही पर सख्त रुख

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में यदि किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां तेज

पहले चरण के सफल आयोजन के बाद अब प्रशासन 28 मई को होने वाले दूसरे चरण के पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट गया है. जिले की अन्य 62 पंचायतों में मतदान होना है. उपायुक्त राहुल कुमार ने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.