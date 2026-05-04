बिलासपुर में नशे पर पुलिस का बड़ा वार! होटल में छापा, चिट्टे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur News: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 21.23 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. इन मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है. मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक Sandeep Dhawal ने बताया कि दोनों मामलों की गहन जांच की जा रही है.

लखनपुर के निजी होटल में पुलिस की दबिश, 5 आरोपी गिरफ्तार

पहला मामला बिलासपुर शहर से सटे लखनपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस थाना सदर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक निजी होटल में छापेमारी की. पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के एक कमरे में कुछ युवक-युवतियां नशीले पदार्थ के साथ ठहरे हुए हैं और उसकी खरीद-फरोख्त की तैयारी में हैं.

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सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत होटल में दबिश दी और संदिग्ध कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने कमरे से 15.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया. मौके पर मौजूद पांचों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में तीन युवक और दो युवतियां शामिल हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

मंडी मानवा में दूसरी कार्रवाई, एक गिरफ्तार, एक फरार

दूसरे मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंडी मानवा क्षेत्र में दबिश दी. इस दौरान एक व्यक्ति को 5.38 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया.

फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश

पुलिस अधीक्षक Sandeep Dhawal ने बताया कि जांच का फोकस सिर्फ बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ड्रग नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी चिट्टा कहां से खरीदते थे और किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की योजना थी.

आमजन से पुलिस की अपील

बिलासपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी नशे से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. पुलिस का कहना है कि समाज और प्रशासन की साझेदारी से ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकता है.