बिलासपुर की पूर्णिमा शर्मा ने चमकाया प्रदेश का नाम, 10वीं बोर्ड में 698 अंक लेकर हासिल किया दूसरा स्थान

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बिलासपुर की होनहार छात्रा पूर्णिमा शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है. पूर्णिमा ने 700 में से 698 अंक प्राप्त कर 99.71 प्रतिशत अंक हासिल किए और अपनी मेहनत से परिवार, स्कूल और जिले का नाम रोशन किया.

पूर्णिमा की इस बड़ी उपलब्धि के बाद परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता अब जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

सरकारी स्कूल की छात्रा ने किया कमाल

पूर्णिमा शर्मा Government Senior Secondary School for Girls Bilaspur की छात्रा हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

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पूर्णिमा बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 डारीं की रहने वाली हैं. उनके पिता जोगेंद्र पाल वन विभाग में सेक्शन अफसर हैं, जबकि उनकी माता मंजू शर्मा गृहिणी हैं.

सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को

पूर्णिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उनका कहना है कि स्कूल में शिक्षक जो पढ़ाते हैं, उसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी है. केवल किताबों तक सीमित न रहकर विषय की गहराई को समझना सफलता की कुंजी है.

उन्होंने बताया कि नियमित रूप से रोजाना 2 से 3 घंटे की पढ़ाई और अनुशासन ने उन्हें यह मुकाम दिलाया.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना

पूर्णिमा शर्मा का सपना आगे चलकर एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। उनका कहना है कि तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाकर वह देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हैं.

युवाओं को दिया खास संदेश

पूर्णिमा ने आज की युवा पीढ़ी को खास संदेश देते हुए नशे और सोशल मीडिया से दूरी बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो फोकस और मेहनत सबसे जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने फोन कर दी बधाई

Sukhvinder Singh Sukhu ने भी पूर्णिमा शर्मा की इस उपलब्धि पर फोन कर उन्हें बधाई दी और आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया.

मुख्यमंत्री की शुभकामनाओं से उत्साहित पूर्णिमा ने कहा कि वह आगे भी मेहनत कर अपने परिवार और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगी.