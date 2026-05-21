भाजपा में खुली बगावत! राकेश पठानिया vs सांसद राजीव भारद्वाज, अंदरूनी घमासान से मचा सियासी भूचाल

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में भाजपा की अंदरूनी राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी है. नूरपुर नगर परिषद चुनाव में पार्टी की हार और जिला परिषद चुनावों में अलग उम्मीदवार उतारने के बाद पूर्व मंत्री राकेश पठानिया और कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज आमने-सामने आ गए हैं. दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने क्षेत्र की सियासत को और गर्मा दिया है.

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुद को भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि टिकट कटने से उनका पार्टी से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें सम्मान और पहचान दी है, इसलिए वे हमेशा संगठन के लिए काम करते रहेंगे. हालांकि, इस दौरान उन्होंने विधायक और सांसद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल बयानबाजी से विकास नहीं होता.

“जनता सब देख रही है” — पठानिया

राकेश पठानिया ने कहा कि उनके कार्यकाल में नूरपुर और फतेहपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए गए. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में क्षेत्र को करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपये की योजनाओं की सौगात मिली. साथ ही उन्होंने बंद पड़ी कांगड़ा घाटी रेल सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई.

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उन्होंने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि किसने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और कौन सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहा है. पठानिया ने साफ कहा कि वे आज भी भाजपा के सिपाही हैं और आगे भी पार्टी हित में काम करते रहेंगे.

सांसद राजीव भारद्वाज का कड़ा हमला

वहीं सांसद राजीव भारद्वाज ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा अनुशासन और संगठन की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

राजीव भारद्वाज ने कहा कि जिला परिषद चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारना सीधा-सीधा भीतरघात है. उन्होंने चेतावनी दी कि संगठन के खिलाफ काम करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और पार्टी नेतृत्व भी इस मामले को गंभीरता से देख रहा है.

बयानबाजी से गरमाई नूरपुर-फतेहपुर की राजनीति

सांसद के बयान के बाद राकेश पठानिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा पार्टी और जनता के हित में काम करते रहे हैं.

भाजपा नेताओं के बीच बढ़ती इस बयानबाजी ने नूरपुर और फतेहपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. अब सभी की नजर पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है कि इस विवाद पर आगे क्या कदम उठाया जाता है.