Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224737
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

भाजपा में खुली बगावत! राकेश पठानिया vs सांसद राजीव भारद्वाज, अंदरूनी घमासान से मचा सियासी भूचाल

हिमाचल भाजपा में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पूर्व मंत्री राकेश पठानिया और सांसद राजीव भारद्वाज के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. नगर परिषद और जिला परिषद चुनावों के बीच सियासी घमासान ने पार्टी में हलचल बढ़ा दी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 21, 2026, 03:02 PM IST

Trending Photos

भाजपा में खुली बगावत! राकेश पठानिया vs सांसद राजीव भारद्वाज, अंदरूनी घमासान से मचा सियासी भूचाल

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में भाजपा की अंदरूनी राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी है. नूरपुर नगर परिषद चुनाव में पार्टी की हार और जिला परिषद चुनावों में अलग उम्मीदवार उतारने के बाद पूर्व मंत्री राकेश पठानिया और कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज आमने-सामने आ गए हैं. दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने क्षेत्र की सियासत को और गर्मा दिया है.

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुद को भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि टिकट कटने से उनका पार्टी से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें सम्मान और पहचान दी है, इसलिए वे हमेशा संगठन के लिए काम करते रहेंगे. हालांकि, इस दौरान उन्होंने विधायक और सांसद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल बयानबाजी से विकास नहीं होता.

“जनता सब देख रही है” — पठानिया
राकेश पठानिया ने कहा कि उनके कार्यकाल में नूरपुर और फतेहपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए गए. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में क्षेत्र को करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपये की योजनाओं की सौगात मिली. साथ ही उन्होंने बंद पड़ी कांगड़ा घाटी रेल सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि किसने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और कौन सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहा है. पठानिया ने साफ कहा कि वे आज भी भाजपा के सिपाही हैं और आगे भी पार्टी हित में काम करते रहेंगे.

सांसद राजीव भारद्वाज का कड़ा हमला
वहीं सांसद राजीव भारद्वाज ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा अनुशासन और संगठन की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

राजीव भारद्वाज ने कहा कि जिला परिषद चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारना सीधा-सीधा भीतरघात है. उन्होंने चेतावनी दी कि संगठन के खिलाफ काम करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और पार्टी नेतृत्व भी इस मामले को गंभीरता से देख रहा है.

बयानबाजी से गरमाई नूरपुर-फतेहपुर की राजनीति
सांसद के बयान के बाद राकेश पठानिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा पार्टी और जनता के हित में काम करते रहे हैं.

भाजपा नेताओं के बीच बढ़ती इस बयानबाजी ने नूरपुर और फतेहपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. अब सभी की नजर पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है कि इस विवाद पर आगे क्या कदम उठाया जाता है.

TAGS

Nurpur newsHimachal BJPHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
भाजपा में खुली बगावत! राकेश पठानिया vs सांसद राजीव भारद्वाज, अंदरूनी घमासान से भूचाल
moga news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Essel Group 100 years celebration
AI ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ- ਡਾ. ਚੰਦਰਾ
Essel Group 100 Year
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ
Bathinda School Threat
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
Gold silver price
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ludhiana factory fire
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Singer Mankirt Aulakh
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
amritsar drug smuggling
5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਰੌਂਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Zirakpur Car Fire
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ; ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ