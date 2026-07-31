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ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Kewal Singh Dhillon on AAP: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Published: Jul 31, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:11 PM IST
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

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