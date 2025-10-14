Bihar Assembly Elections 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Bihar Assembly Elections 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
Bihar Assembly Elections 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਜਾਂ ਜੇਡੀਯੂ, 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਐਚਏਐਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ, ਭੋਜਪੁਰ, ਬਕਸਰ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਸਿਵਾਨ, ਸਾਰਨ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਧੇਪੁਰਾ, ਸਹਰਸਾ, ਖਗੜੀਆ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
2020 ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 32 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸੌਰਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅੱਠ, ਐਸਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਕੋਲ ਸੱਤ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 121 ਵਿੱਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 62 ਹਨ।