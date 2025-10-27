Advertisement
AI ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

Faridabad Sucide News: ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ—ਉਹ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ (ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਖਾ ਲਈਆਂ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:08 PM IST

Faridabad Sucide News: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਓਲਡ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਬਸੇਲਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਏਆਈ (AI) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ DAV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਸੇਲਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ—ਉਹ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ (ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਖਾ ਲਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ “ਸਾਹਿਲ” ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੈਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਹਿਲ” ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ “ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ” ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨੀਰਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਓਲਡ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ਨੁ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

