24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ; ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, 1 ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Fatehgarh News: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਗਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ), ਜੋ ਹਰਰੋਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸਪਲੈੰਡਰ ਪਲੱਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (PB 23 AB 4942) 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Fatehgarh News: ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਰੋਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਗਮਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।