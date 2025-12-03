Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3027767
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Liver, ਜਾਣੋ ਜਿਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Liver, ਜਾਣੋ ਜਿਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Liver Damage: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ B ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ AB ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਕਾਵਟ
- ਅਣਜਾਣ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
-ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
-ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
-ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
-ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZeePHH ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

 

TAGS

liver damageblood grouphealth tips

Trending news

Gurdaspur News
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
liver damage
ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Liver
sanchar saathi app
Sanchar Saathi 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਪ
Punjab government
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
Tips to Keep House Warm
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ Heater ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ
mutual fund
40 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ!
Shiromani Akali Dal Punar Surjit
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
firozpur news
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
amritsar news
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗੇ
Dharamshala New
शीतकालीन सत्र: जयराम का तीखा 'हमला सुख सरकार के 3 साल फेल, कानून-व्यवस्था बिगड़ी'