ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Liver, ਜਾਣੋ ਜਿਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Liver Damage: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ B ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ O ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
- ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ AB ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਕਾਵਟ
- ਅਣਜਾਣ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
-ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
-ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
-ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
-ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ
