Dussehra 2025: ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ

Bobby Deol Perform on Ramleela in Delhi :  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਿੱਧ ਲਵ-ਕੁਛ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਉਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦਾ ਮੰਚਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:16 AM IST

Dussehra 2025: ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ

Dussehra 2025:  ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਿੱਧ ਲਵ-ਕੁਛ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਉਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦਾ ਮੰਚਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਧ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ; ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ "ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।" ਰਾਵਣ ਦਹਨ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਰ

 

