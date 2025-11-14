Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3002499
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Gas Theft News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ONGC ਤੋਂ ਕਥਿਤ $1.55 ਬਿਲੀਅਨ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Gas Theft News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਉਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ONGC) ਦੇ ਵੇਲਸ ਤੋਂ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ  ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ  ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:39 AM IST

Trending Photos

Gas Theft News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ONGC ਤੋਂ ਕਥਿਤ $1.55 ਬਿਲੀਅਨ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Gas Theft News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਉਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ONGC) ਦੇ ਵੇਲਸ ਤੋਂ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ  ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ  ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪੀ ਮਾਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪੀ. ਮਾਰੂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢ ਕੇ (ਪਾਸੇ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਈਡ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੈਸ ਕੱਢੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

1. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RIL ਨੇ ਆਪਣੇ KG-D6 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ONGC ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਦੀ "ਸਾਈਡਵੇਅ" ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।

2. ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋੜੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ $1.55 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 13,000-14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ $174.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਆਜ
3. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ RIL ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4. ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5. RIL ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ "ਪ੍ਰਵਾਸੀ" ਸੀ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ - ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ-ਆਰਬਿਟਰਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।
7. ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡੀਗੋਲੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਕਨੌਟਨ (ਡੀ ਐਂਡ ਐਮ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
8. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਓ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
9. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10. ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ-ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ।
11. ਇੱਕ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (KG-D6 ਗੈਸ ਬਲਾਕ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
12. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGS

Gas Theft NewsBombay High CourtCBIReliance ONGCpunjabi news

Trending news

Gas Theft News
ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Delhi blast
Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ
qaumi insaaf morcha
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ; ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
children’s day
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ
tarn taran by election results
Tarn Taran by Election Result Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ; 9 ਰਾਊਂਡਾਂ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਨਵੰਬਰ 2025
IPL 2026 auction date
IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
Kapurthala jail clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀਂ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ