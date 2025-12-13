Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3039921
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ-ਆਫ-ਦੀ-ਆਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

Reliance News: ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਵੱਲਭ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:12 PM IST

Trending Photos

ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ-ਆਫ-ਦੀ-ਆਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

Reliance News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ (ਮਾਡਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਮੇਟ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 5, ਦਾਦਰੀ ਟੋ, ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਬੀਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤਿ-ਆਟ-ਆਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਟਰਾਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਨਵਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ, ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸੌਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਗੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਰੀਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਾਰਸਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬੀਊਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਵੱਲਭ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਕਲੱਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42,508 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੀਯੂਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੁਡੋਲਫ ਹਾਉਸਲੇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਯੂਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"

ਮੇਟ ਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

TAGS

RelianceBoomer GroupTechnology News

Trending news

Reliance
ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ-ਆਫ-ਦੀ-ਆਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
Gurdaspur News
1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਲੁੱਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
blo protest
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Ludhiana hotel murder
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਪਤ ਅੰਗ; ਅੱਗਿਓਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ...
Kisan Jathebandi
ਸੰਸਦ ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Unlucky plants for home
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ; ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
Zila Parishad elections
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ-ਡੀਆਈਜੀ
Lionel Messi in Kolkata
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ
maruti discount offer
ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ; 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ