ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ-ਆਫ-ਦੀ-ਆਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

Reliance News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ (ਮਾਡਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਮੇਟ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 5, ਦਾਦਰੀ ਟੋ, ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਬੀਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤਿ-ਆਟ-ਆਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਟਰਾਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਨਵਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ, ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸੌਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬੈਗੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਰੀਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਾਰਸਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬੀਊਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀਵੱਲਭ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਕਲੱਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਤਿਨ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42,508 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੀਯੂਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਯੂਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੁਡੋਲਫ ਹਾਉਸਲੇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਯੂਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਮੇਟ ਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।