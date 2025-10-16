Advertisement
Patarn News : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:22 AM IST

Patarn News: ਬਿਜਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ 'ਰੋਸ਼ਨੀ' ਫਿੱਕੀ ਪਾਈ

Patarn News (ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ) : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬਲਬਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਰਾਜੂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।" ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ।

