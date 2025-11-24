Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3016787
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Aman Arora News: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:55 PM IST

Trending Photos

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Aman Arora News: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਬਣੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਕਥ ਸਹੀ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪੈਨੋਰਮਾ (ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਲਈ 35 ਕਰੋੜ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਨੇਹੇ — ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ — ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ—‘ਜੁੱਗ ਜੁੱਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”

TAGS

Aman Arorakhalistan newspunjabi news

Trending news

Himachal cabinet decisions
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: राहत, भर्ती, पुनर्गठन और नई नीतियों की झड़ी
Jal Shakti Department
28 नवंबर को तपोवन में जल शक्ति विभाग के एमटीएस व पैरा वर्करों का शक्ति प्रदर्शन
Himachal Cabinet
हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव फिर मुश्किल
Punjab Vidhan Sabha News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
89 years old Dharmendra
Dharmendra ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ
Punjab Vidhan Sabha
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
Dharmendra Death
Dharmendra ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'Ikkis' ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
Dharmendra Net Worth
Dharmendra Net Worth: ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮਿੰਦਰ
Dharmendra Death
Dharmendra Death: ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ Video
Dharmendra
Dharmendra: 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ