Cancer Causes: ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

Cancer Causes and Symptoms: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:19 PM IST

Cancer Causes: ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ(Cancer Causes)
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ
- ਸ਼ਰਾਬ
- ਸੁਪਾਰੀ
- ਲਾਲ ਮਾਸ (Red Meat)
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ
- ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ (ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭੋਜਨ)
- ਨਕਲੀ ਭੋਜਨ ਰੰਗ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ (ਸੌਸੇਜ, ਸਲਾਮੀ, ਆਦਿ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ(Cancer Symptoms)
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਫਿੱਕਾ, ਲਾਲ, ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ)
- ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਿਲ ਜਾਂ ਮਸਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
- ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਘੱਗਾਪਣ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
-ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ
-ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
-ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ZeePHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

