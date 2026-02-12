Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3106838
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Car Tips: ਕਾਰ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Mileage, 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Car milege: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:02 PM IST

Trending Photos

Car Tips: ਕਾਰ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Mileage, 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Car milege: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਰ ਗਤੀ 'ਤੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ (5ਵੇਂ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਗੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ RPM 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਲੋਡ ਤਾਲਮੇਲ
ਸਪੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੇਅਰ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਪੀਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5ਵਾਂ ਗੇਅਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) 'ਤੇ ਹਾਈ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਦਾ "ਸਵੀਟ ਸਪਾਟ" ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜਣ 2,000 RPM 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਗੇਅਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਇੰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100-120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ
ਐਕਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ Cruise Control ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

99% ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਕ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

TAGS

Car Tips

Trending news

Harvinder Singh Sarna
DSGMC ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ
Bharat Bandh
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
Car Tips
Car Tips: ਕਾਰ ਇਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Mileage
Lawrence Bishnoi
ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਠੋਕੇਗੀ...ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
PRTC Chakka Jam
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ; ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
Tarn Taran News
ਲਾਅ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
gold silver price today
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ₹1.59 ਲੱਖ ਡਿੱਗਿਆ
Assam
Weird Village: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤਿਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਇਬ!
Dawsons Creek
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Himachal Weather
हिमाचल में कोहरे का अलर्ट, मैदानी इलाकों में कड़ी ठंड; 10 शहरों में पारा 5°C से नीचे