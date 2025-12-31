Advertisement
Car Price Hike: ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੌਂਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

Car Price Hike: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਹੌਂਡਾ ਅਤੇ ਐਮਜੀ ਕਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ?

ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੌਂਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਨਿਸਾਨ ਅਤੇ BYD
2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3% ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸੀਲੀਅਨ 7, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ SUV ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ BMW ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, BMW ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 3% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

