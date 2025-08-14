Shilpa Shetty: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
Shilpa Shetty: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:59 AM IST

Shilpa Shetty: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 60.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 2015 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ 28.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 60.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 3.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Shilpa ShettyRaj KundraShilpa Shetty fraud casepunjabi news

