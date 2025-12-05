ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਨ ਮਿਆਉ–ਮਿਆਉ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਥੋਲੌਜੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ–ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅੰਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ Yasemin Salgirli Demirbas ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 31 ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੈਸਟ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ
ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੇਅਰਗਿਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਮਿਆਊ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਮੇਲ–ਫੀਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਆਊ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ?
ਸਟਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 4.3 ਮਿਆਉ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਮਿਆਉ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਟਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।